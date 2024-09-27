إعلام إسرائيلي؛ هجوم صاروخي واسع يستهدف الجليل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هجوما صاروخيا واسعا من لبنان استهدف بلدات في الجليل الأدنى والأعلى ومركز الجليل.

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقوع أضرار جسيمة بسبب سقوط شظايا في منطقة صفد شمال إسرائيل، فيما لم يبلغ عن سقوط ضحايا، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

من جهته، قال حزب الله اللبناني إنه قصف مستعمرتي ساعر وكرمئيل بدفعة صاروخية كبيرة إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تعليمات لسكان المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى والغربي للبقاء قرب الملاجئ والأماكن المحصنة، في ظل التأهب لرد محتمل على الغارات العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أصيب في الغارة واحتمالات نجاته معدومة، وفق وصفها، فيما قال مصدر مقرب من جماعة "حزب الله" لوكالة "رويترز"، إن نصر الله، على قيد الحياة.

كما أفادت رويترز بأن القيادي في حزب الله، هاشم صفي الدين لا يزال على قيد الحياة.

من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارات المتتالية التي شنتها إسرائيل على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، أدت لاستشهاد شخصين على الأقل، وتسببت في إصابة 76 بجروح.

وأوضح المركز في بيان أن من بين الإصابات 61 إصابة طفيفة، و15 استدعت دخول المستشفى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، في وقت سابق اليوم، أن 6 مبان سويت بالأرض جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى نقل الضحايا والجرحى إلى عدد من مستشفيات المنطقة.