

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن نجاح أول عملية قلب مفتوح بوحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفيات المركزية بمحافظات الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن العملية أجريت على نفقة الدولة، ضمن مبادرة قوائم الانتظار، لمريض يبلغ من العمر 52 عامًا من مركز إطسا، وذلك بقيادة فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس ومعهد القلب، تحت إشراف الدكتور أحمد الكرداني، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس. وذكر المحافظ أن حالة المريض مستقرة بعد نجاح العملية، متمنيًا له ولجميع المرضى الشفاء العاجل.

وأشاد الأنصاري بكفاءة وخبرة الفريق الطبي الذي أشرف على إجراء العملية، مؤكدًا أن وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية تمثل إضافة قوية لمنظومة الصحة في الفيوم وشمال الصعيد. وأضاف أنه سيتم إجراء عملية مماثلة خلال الأسبوع القادم في نفس الوحدة.

تأتي هذه الوحدة كجزء من التعاون المثمر بين محافظة الفيوم والبنك الأهلي المصري، الذي ساهم في تمويل تجهيزات الوحدة، وذلك في إطار دعم البنك للقطاع الصحي.

يُذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية يتضمن الدكتور أسامة عباس، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد الله، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدرس جراحة القلب بجامعة الفيوم، والدكتور حسام طه، مدرس مساعد جراحة القلب بجامعة الفيوم، بمشاركة الدكتور أحمد نجيب، مدير وحدة قسطرة وجراحات القلب.