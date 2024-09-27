غارة إسرائيلية تودي بحياة 9 أشخاص من عائلة واحدة في شبعا

أودى قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بحياة 9 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال، في بلدة شبعا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية قتلت 14 شخصا، وأصابت 38 آخرين بجروح، في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن فرقا إسرائيلية عقدت اجتماعات لمناقشة مقترحات أمريكية لوقف إطلاق النار مع لبنان، وستواصل المناقشات في الأيام المقبلة، معربا عن تقديره للجهود الأمريكية.

وذكر نتنياهو في بيان: "اجتمعت فرقنا يوم الخميس لمناقشة المبادرة الأمريكية وكيف يمكننا المضي قدما في الهدف المشترك المتمثل في إعادة السكان بأمان إلى ديارهم. وسنواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة"، في إشارة لسكان المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بأن المزيد من التصعيد للصراع في لبنان سيزيد فقط من صعوبة عودة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لاجتماعهما نقلته قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن التقى ديرمر في نيويورك، وناقشا أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، بالإضافة إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية تسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.