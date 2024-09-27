الآلاف يتظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو في نيويورك

تظاهر آلاف النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والانسانية وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والاسلامية، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة نيويورك، قبيل خطابه المقرر، اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتجاجا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والعدوان علي لبنان.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول نتنياهو لحي منهاتن، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، انطلقت المسيرات الجماهيرية في عدة شوارع، لإعلاء صوتهم احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وجيشه بحق الشعب الفلسطيني منذ قرابة العام، وما يحدث من عدوان آخر على الشعب اللبناني منذ أيام، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ومن المقرر أن يستمر النشطاء في التظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو طوال فترة تواجده في نيويورك، من أجل الضغط على الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لإنهاء الحرب في أقرب وقت.