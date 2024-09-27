رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب خلال زيارته لنيويورك

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال زيارته لنيويورك.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا البريطانية) أن رئيس الوزراء يزور برج ترامب في نيويورك لمناقشة الأمور قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ستارمر إنه أراد الاجتماع مع ترامب وجها لوجه لأنه "يؤمن بشدة بالعلاقات الشخصية على الساحة العالمية".

ويمكن أن يكون الاجتماع غير ملائم من الناحية الدبلوماسية، ليس فقط بسبب أسلوب ترامب المبالغ فيه، ولكن أيضا لأن ستارمر لم يتمكن من تحديد موعد مماثل مع المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وقبل الاجتماع، قال ستارمر للصحفيين: "لقد قلت عدة مرات إنني أريد لقاء كلا المرشحين، لدينا الآن فرصة للقاء ترامب، وهذا جيد، كما أنه من الواضح أنني لا أزال أرغب في التحدث مع هاريس".

وتابع "أعتقد أنه من المهم حقا أن تعرف من هو نظيرك في أي دولة معينة، وأن تعرفهم شخصيا، وأن تتعرف عليهم وجها لوجه".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي - الذي وصف ترامب في 2017 بأنه "عنصري ومتعاطف مع النازيين" وتعهد بالتظاهر في الشوارع إذا زار ترامب المملكة المتحدة- أيضا حاضرا في اجتماع برج ترامب.

وفي مؤتمر صحفي قبل لقائهما، قال ترامب إنه يعتقد أن ستارمر "شخص لطيف جدا".وأضاف: "أعتقد أنه لطيف جدا. لقد خاض سباقا رائعا، وقد قدم أداء جيدا".

كما أبدى المرشح الرئاسي إعجابه برئيس حزب "إصلاح المملكة المتحدة" نايجل فاراج، حيث قال: "أعتقد أن نايجل رائع، لقد عرفته لفترة طويلة. لقد خاض انتخابات رائعة أيضا، حيث حصل على الكثير من المقاعد".





