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تقام اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية والإفريقية، أبرزها مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، ومباراة باريس سان جيرمان ضد رين فى الدوري الفرنسي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس السوبر الأفريقي

الأهلي X الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد X ريال مايوركا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X بوخوم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير Xستاد بريست – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان X رين – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري السعودي

النصر X الوحدة – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC HD

القادسية X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الاتحاد X الخليج – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 8 مساء