وزير الكهرباء: مشروع مفاعل الضبعة النووي يسير وفق الجدول الزمني المحدد

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع مفاعل الضبعة النووي يسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»،أن مصر تبني أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها في وقت واحد، وهو ما يعد أكبر حجم إنشاءات نووية يتم تنفيذه حاليًا على مستوى العالم، ويعكس التزام الجانبين المصري والروسي بالمواعيد المتفق عليها.

وأوضح أن موقع الضبعة يعمل به نحو 27 ألف شخص، بينهم أكثر من ألفي خبير روسي في مجالات تخصصية، بينما تشكل العمالة المصرية النسبة الأكبر.

وأشاد بدور الفنيين والمهندسين المصريين في إنجاز الأعمال المقررة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد عصمت أن هذا المشروع يعزز مكانة مصر كدولة تمتلك بنية تحتية نووية متطورة، ويمثل سندًا قويًا لخطط التنمية في القطاعات الصناعية والزراعية والمدن الجديدة، إلى جانب دوره في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة النظيفة والمستدامة.