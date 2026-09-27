بابا الفاتيكان يواصل جولته في فرنسا بزيارة مدينة لورد

يواصل بابا الفاتيكان لويس الرابع عشر جولته في فرنسا اليوم الأحد، بزيارة موقع مزار العذراء في مدينة لورد، حيث يشارك عشرات الآلاف في صلوات القداس.

كما يعتزم بابا الفاتيكان التحدث مع الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد رجال دين.

ويذكر أن مدينة لورد، التي يبلغ تعداد سكانها 13400 نسمة، من أشهر المواقع الدينية في أوروبا. ووفقا للمعتقدات الكاثوليكية، فإنه يتردد أن السيدة العذراء ظهرت عدة مرات لفتاة -14 عاما- في منتصف القرن الـ19.

ومن المقرر أن يبقى بابا الفاتيكان في فرنسا حتى غد الاثنين.

وسيختتم بابا الفاتيكان جولته التي تستمر أربعة أيام بزيارة مدينة ميتز بشرق فرنسا وبالقرب من الحدود الفرنسية-الألمانية، حيث يعتزم البابا لويس الرابع عشر إلقاء خطاب بشأن أوروبا.