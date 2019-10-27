«الشروق» تقدم تغطية شاملة لمقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.

وتقدم "الشروق" تغطية شاملة لذلك الحدث:

نيوزويك: مقتل زوجتي البغدادي.. وزعيم داعش فجر نفسه بعد فشله في الهرب من الحصار الأمريكي



مصادر لـ«سي إن إن»: أبو بكر البغدادي فجر سترة ناسفة خلال الغارة الأمريكية وننتظر نتيجة فحص الحمض النووي



مسؤول أمريكي لرويترز: نفذنا عملية ضد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي



مجلة نيوزويك الأمريكية: مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية بسوريا

وسائل إعلام أمريكية: مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في عملية عسكرية صدق عليها ترامب