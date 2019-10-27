 مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام يؤكد تميز العلاقات الثنائية مع مصر - بوابة الشروق
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مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام يؤكد تميز العلاقات الثنائية مع مصر

أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 2:09 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 2:09 م

أكد مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، تميز العلاقات البحرينية المصرية في جميع المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الحمر - خلال لقائه السفيرة المصرية لدى البحرين سهى إبراهيم الفار، بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - عن تقديره لجهود السفيرة المثمرة، والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين وبخاصة في الجوانب الإعلامية.

من جانبها، أعربت السفيرة سهى عن بالغ الشكر والتقدير للمستشار نبيل الحمر، وعن اعتزازها بما لقيته من دعم ومساندة طوال فترة عملها التي رسخت عمق ومتانة علاقات البلدين الشقيقين المتميزة، متمنية للبحرين المزيد من التطور والازدهار.

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