بايرن ميونخ يتحول من الاستقلالية إلى الاعتماد على النجم الأوحد

بدون المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان بايرن ميونخ من الممكن أن يجد نفسه في النصف الخاطئ من جدول ترتيب الدوري الألماني، كما أن مستقبل المدرب نيكو كوفاتش يصبح محل شك أكثر من أي وقت مضى.

وسجل ليفاندوفسكي 13 من أصل 24 هدفا سجلها النادي البافاري في البوندزليجا، ليساهم في تصدر الفريق لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة قبل مباريات اليوم الأحد.

ولكن ما ذا لو لم يكن ليفاندوفسكي موجودا؟ كان رصيد بايرن سيقتصر على تسع نقاط فقط مقابل تسجيل الفريق 11 هدفا واهتزاز شباكه 11 مرة أيضا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميونخر ميركوس".

هذه الاحصائية افتراضية، لكنها تشير إلى مدى اعتماد بايرن ميونخ على المهاجم البولندي البالغ من العمر 31 عاما.

وكتبت صحيفة "سود دويتشه تسيتونج"، "اف سي ليفاندوفسكي"، مشيرة إلى أن بنيامين بافار صاحب الهدف الأول خلال الفوز على يونيون برلين الصاعد 2 /1 أمس السبت يقتسم المركز الثاني في قائمة هدافي النادي البافاري رفقة فيليب كوتينيو وسيرجي نابري وإيفان بيريسيتش برصيد هدفين لكل منهم خلال تسع جولات من البوندسليجا.

وأضافت الصحيفة: "هذا أيضا يقول الكثير عن مدى الاعتماد على نهج ليفاندوفسكي".

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليجا الممتد 57 عاما يهز الشباك في كل من المباريات التسع الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وينفرد ليفاندوفسكي بالرقم القياسي بعدما عادله في المرحلة الماضية حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 / 2016 .

وهز ليفاندوفسكي أيضا الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق.

كما هز ليفاندوفسكي الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لتكون المباراة الرسمية الوحيدة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم والتي خسرها صفر / 2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

واعرب المهاجم البولندي عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا "فقط حاولت أن أقدم أفضل ما لدي".

وأضاف "لقد فزنا اليوم وسأواصل محاولة مساعدة الفريق".

وأشار ليفاندوفسكي "لا افكر في عدد الأهداف التي أسجلها، فقط أفكر في المباراة التالية وكيفية مساعدة الفريق".

ولكن المهاجم البولندي أمامه الكثير من الأرقام القياسية التي يتطلع لتحطيمها، لعل ابرزها الرقم القياسي المسجل باسم الاسطورة جيرد مولر والمتمثل في تسجيل 40 هدفا خلال موسم واحد من البوندسليجا.

كما أن مولر ينفرد برقم قياسي أخر يسعى ليفاندوفسكي لتحطيمه، وهو التسجيل في 15 مباراة متتالية على مستوى جميع المسابقات في موسم 1969 /1970.

وحتى الآن نجح ليفاندوفسكي في التسجيل في أول 13 مباراة من الموسم على مستوى جميع المسابقات بعد إحرازه 19 هدفا وسيعادل الرقم القياسي لمولر إذا سجل في شباك بوخوم بعد غد الثلاثاء في كأس ألمانيا وكذلك خلال المباراة أمام اينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا يوم السبت المقبل.

ونال المهاجم البولندي إشادة زميله توماس مولر ومدربه نيكو كوفاتش.

وقال مولر "اتمنى أن يواصل ليفاندوفسكي هذه المسيرة لفترة طويلة قادمة".

من جانبه أوضح كوفاتش "إنه في قمة مسيرته، إنه في أفضل حالاته البدنية، سعداء بوجوده معنا، إنه يساهم في الإبقاء علينا في القمة في الوقت الحالي".