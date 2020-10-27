الأمومة والطفولة: وفاة رضيع تركه والداه بدون طعام جريمة قتل

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن واقعة وفاة رضيع تركه والداه 9 أيام بالمنزل دون طعام؛ بسبب الخلافات الزوجية، تعد جريمة قتل، مشيرًا إلى مُحاكمة الوالدين لإخطائهم في حق الطفل.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن الواقعة محل التحقيقات الآن، مؤكدًا أنها ليست متكررة أو ظاهرة.

وأوضح أن الواقعة تدل على استمرار مسلسل العنف ضد الأطفال، بدءً من الضرب والتعديات الجنسية، متابعًا: «الأم تجردت من المشاعر الإنسانية وتركت الطفل مع الأب، والزوج يرمي العبء على الأم ويقول إنها من تركت المنزل».

وناشد مدير خط نجدة الطفل بالأمومة والطفولة، المواطنين الاتصال بالخط الساخن 16000؛ للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر، باعتباره التزامًا إنسانيًا وقانونيًا، مضيفًا: «نعمل لمدة 24 ساعة وهناك سرية لبيانات المواطن».

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بورود بلاغ من "ع ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس. ع" 4 شهور، داخل الشقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "أ. ش" 24 عامًا ربة منزل.