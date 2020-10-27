الأعمال المصري السوادني: نسعى إلى زيادة الصادرات وضخ استثمارات جديدة بالسودان خلال الفترة المقبلة

صرح أحمد جابر عضو الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني بأن المجلس سيسعى بعد إعادة تشكيله إلى زيادة الصادرات إلى السوق السوداني، وضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية، مشيرا إلى أن السوق السوداني سوق واعد وتربطنا بهم علاقات تاريخية قوية راسخة.

وأوضح عضو الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المجلس سيسعى أيضا الى إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التبادل التجاري بين البلدين كتحويلات الأموال، ولفت إلى أن إعلان وزارة النقل عن إنشاء خطط سكك حديد مع السودان من شأنه انسياب الصادرات والواردات.

وقال إن اتحاد الصناعات المصرية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات السوداني خلال الفترة المقبلة لتعرف علي الفرص المتاحة للتعاون الصناعي والاقتصادي ويقوم الطرفان بتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالنشاط الصناعي والاقتصادي والقوانين والقرارات المعمول بها في كلا البلدين، كما سيتم العمل على تنسيق المواقف المشتركة في المؤتمرات العربية والعالمية فيما بين الطرفين بما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصريه سيقوم بمعاونة اتحاد الصناعات السوداني في إعادة هيكلته، ومده بالقرارت، واللوائح المنظمة، كما سيقوم الطرفان بالتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والاحصاءات والتدريب وتأهيل الكوادر في البلدين عن طريق تبادل الزيارات والبعثات من أجل تحقيق هذا الغرض، والعمل على إقامة المؤتمرات وتبادل الزيارات للوفود الصناعية وإقامة المعارض لتنمية وتطويرالصناعات القائمة والمزمع اقامتها وزيادة حجم التعاون وتشجيع الاستثمار وفقا للقوانين المعمول بها في كل من البلديين الشقيقين.

ولفت جابر إلى أنه سيتم العمل على إقامة شركات أو مشاريع صناعية مشتركة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع التركيز علي المنتج ذات المزايا النسبية لدي كل طرف.

تجدر الاشارة الى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد اصدرت اليوم قرارا باعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني لمدة 3 سنوات برئاسة شريف الجبلي.