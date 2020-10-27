باكستان: تشديد الإجراءات الأمنية بمناطق مختلفة بعد ساعات من انفجار بيشاور

أعلنت السلطات في إقليمي (السند - البنجاب) ومدينة (كويتا) بباكستان، تشديد الإجراءات الأمنية، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في انفجار قنبلة بمدينة (بيشاور).

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن مفوض عام الشرطة بإقليم (البنجاب) إنعام غاني قد أصدر تعليمات إلى الضباط الميدانيين بتعزيز الأمن في المناطق الرئيسية وتشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش على مستوى المقاطعات، كما أمر المسؤولون الأمنيون بتكثيف عمليات البحث والاستخبارات في جميع أنحاء الإقليم.

من جهته.. أمر مفوض عام الشرطة بإقليم (السند) مشتاق أحمد بتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى المقاطعات، حيث شدد على أن تكون دوريات الشرطة أكثر فاعلية وطالب أيضًا بتعزيز الأمن في المساجد والمواقع الرئيسية الأخرى.

وبدوره، قال قائد شرطة مدينة (كويتا) عبد الرزاق تشيما: "إنه تم زيادة عدد الدوريات ومهام التفتيش المفاجئ في جميع أنحاء المدينة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في جميع نقاط الدخول والخروج، بالإضافة إلى وضع دائرة مكافحة الإرهاب في حالة تأهب قصوى".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أدان - في وقت سابق اليوم - بشدة الانفجار الذي وقع داخل مدرسة دينية بمدينة (بيشاور) وتسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأعرب خان - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها.. أعلنت شرطة إقليم (خيبر بختونخوا) الباكستاني أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الإنفجار وقع بواسطة قنبلة موقوتة كانت مزروعة داخل حقيبة.

وكان هناك ما يقرب من ألف طفل في المدرسة الدينية وقت الانفجار، وأغلب الضحايا من الأطفال والمعلمين حيث وقع الانفجار اثناء حصص في المدرسة الدراسية.