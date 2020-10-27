أبحاث: تراجع كفاءة حاسة الشم لدى الكبار قد يؤدي إلى مخاطر الوفاة

كشف فريق من العلماء عبر بحث حديث وجود ارتباط بين فقدان كبار السن لحاسة الشم واحتمالات الوفاة.

وقالت الدكتورة جانيت تشوي، دكتورة طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جامعة جنوب كاليفورنيا "إن ضعف حاسة الشم يعد مؤشرا مبكرا لكثير من الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك الشلل الرعاش والخرف" وذلك للبالغين 65 عامًا أو أكبر.

وتتحكم في حاسة الشم في الغالب عصب من الدماغ يسمى العصب الشمي، وتشير الدراسة إلى أن ضعف حاسة الشم يؤدي إلى أكثر من 200 ألف زيارة طبيب سنويًا.

ووفقا للباحثين، فإن حاسة الشم المتضائلة أو المفقودة يمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية لفقدان الشهية والاستمتاع بالطعام، بالإضافة إلى أنه مرتبط بالاكتئاب وتدني نوعية الحياة.