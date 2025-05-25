استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي بعدة مناطق

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- وإصابة آخرين في شمال ووسط وجنوب القطاع

استشهد منذ فجر الأحد، 14 فلسطينيا على الأقل جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

وتحدثت مصادر طبية للأناضول، عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة "دكة" في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهد الصحفي حسان مجدي أبو وردة، وعدد من أفراد أسرته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة جباليا النزلة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

واستشهدت امرأة حامل، وأصيب آخرون في استهداف خيمة لعائلة أبو هين بمنطقة السوارحة غربي النصيرات وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس (جنوب) أن فلسطينيا وزوجته استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا لعائلة "العامودي" في حي البراق الجنوبي بالمدينة.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد الطبيب أحمد عادل أبو هلال، الذي يعمل في مستشفى "غزة الأوروبي" جراء قصف إسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

واستشهد الفلسطيني منتصر محمد خضير، متأثرًا بجروح أصيب بها الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس، وفق المصادر نفسها.

كما استشهد مواطن فلسطيني من عائلة "طبش" إثر قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

والسبت، قتلت إسرائيل 50 فلسطينيا على الأقل جراء قصف على مختلف مناطق القطاع، وسط إمعان الجيش بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها للشهر العشرين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.