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- المشاركون نددوا باستمرار تحدي إسرائيل للقرارات الأممية والمطالب الدولية الداعية إلى وقف الإبادة

شهدت مدينة مراكش شمالي المغرب، وقفة احتجاجية تنديدا بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الوقفة مساء السبت، وحمل عشرات المشاركين صورا للمسجد الأقصى وعلم فلسطين.

وندد المشاركون، باستمرار تحدي إسرائيل للقرارات الأممية، وكل المطالب الدولية الداعية إلى وقف الإبادة.

وردد المشاركون، شعارات تشيد بالصمود الفلسطيني، وأخرى تندد بالاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأطفال.

كما رفع المحتجون، شعارات مثل "عاشت فلسطين"، و"فضيحة دولية.. جرائم صهيونية".

وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية، في مقدمتها العاصمة الرباط، احتجاجات شعبية داعمة لغزة؛ منذ أن بدأت إسرائيل حربها المدمرة على القطاع الفلسطيني.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.