 الليرة التركية تواصل خسائرها.. وتتراجع لما دون 8.1 للدولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الليرة التركية تواصل خسائرها.. وتتراجع لما دون 8.1 للدولار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 1:51 م

واصلت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، تعميق خسائرها أمام الدولار، غداة هبوطها لما دون مستوى ثماني ليرات لكل دولار، وهو ما مثل تجاوز حاجز نفسي حرج للمستثمرين.

 

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد هبطت الليرة خلال تعاملات اليوم لما دون 8.1 ليرة للدولار.

 

ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

 

وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.

 


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