المحكمة الأمريكية العليا ترفض تمديد موعد فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في ويسكونسن

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، السماح بتمديد الموعد المحدد لإعادة فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية ويسكونسن.

وقالت المحكمة في بيان لها -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن القرار ربما يكون "انتكاسة للديمقراطيين".

وكان القاضي ويليام كونلي قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يسمح للمسؤولين بفرز الأصوات التي تم ختمها بالبريد (دليل على الاقتراع قبل نهاية يوم 3 نوفمبر المقبل) بعد 6 أيام من يوم الانتخاب.

ويحافظ إجراء المحكمة العليا على سياسة الدولة التي تقضي بأن تكون بطاقات الاقتراع عبر البريد في أيدي مسؤولي الانتخابات بحلول موعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وتعد انتخابات الشهر المقبل أكبر اختبار في البلاد للتصويت عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.