علاقة غير شرعية مع سائق توك توك وراء محاولة انتحار طالبة فى حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق توكتوك فى حلوان، بعد اتهامه بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين طالبة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، بتحرير "ماهر.أ"، عامل، ومقيم بعرب راشد، باكتشاف حمل نجلته وتدعى "منار"، 17 سنة، طالبة، حيث شعرت بحالة إعياء فاصطحابها لمستشفى أمان وبإجراء الفحوصات الطبية أخبره الطبيب أن نجلته حامل في الشهر الرابع.

وبمناقشة الفتاة تبين أنها ترتبط عاطفيا منذ 3 سنوات بسائق توكتوك يدعى "علاء. ع"، 23 سنة ومقيم بعرب راشد، وكانت تذهب لشقته ويمارسان العلاقة المحرمة، إلا أنها حملت منه وأخبرته بالأمر ولكنه تهرب منها ورفض التقدم للزواج، فاختمرت في ذهنها فكرة تناول حبوب للإجهاض، وعقب ذلك أصيبت بنزيف، فاصطحبها والدها للمستشفى واكتشف الأمر.