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السعودية: نرفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:19 ص

صرح مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن "المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- أو أي من الرسل عليهم السلام".

وأضاف المصدر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن المملكة "تدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه، وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام، وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم".


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