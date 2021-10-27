الصين تنتقد دعم أمريكا لتايوان قائلة إنه لا مكان للجزيرة في الأمم المتحدة

انتقدت الصين جهود الولايات المتحدة لتعزيز مشاركة تايوان في منظمات الأمم المتحدة، قائلة إن الجزيرة "ليس لها حق" في الانضمام إلى المنظمة العالمية بعد نصف قرن من طردها منها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ما شياوجوانج، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، القول في إفادة صحفية دورية اليوم الأربعاء: "الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية تتألف من دول ذات سيادة.. أما تايوان فهي جزء من الصين. جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. ليس لتايوان الحق في الانضمام إلى الأمم المتحدة".

جاءت تعليقات المتحدث الصينى ردا على دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أمس الثلاثاء للدول للانضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط لمنح تايوان دورا أكبر في الأمم المتحدة. وقال المتحدق إن تايوان يجب أن "تتخلى عن وهم الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال".

ونشرت صحيفة "جلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، بشكل منفصل، افتتاحية تتهم بلينكن بمحاولة تحديث نهج واشنطن تجاه تايبيه وفتح "هجوم جديد" على تايوان. وقالت النسخة الصادرة باللغة الصينية من الصحيفة القومية، إن الصين لن "تتراجع شبرا واحدا" بشأن هذه القضية، مؤكدة أن معظم أعضاء الأمم المتحدة سوف يرفضون دعوة بلينكن.