لا استثناءات للاعبي التنس غير الحاصلين على لقاح كورونا في بطولة أستراليا

أصرت حكومة فيكتوريا، حيث تستضيف مدينة ملبورن بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى للتنس، اليوم الأربعاء أنه "لن توجد استثناءات" في السماح بدخول اللاعبين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19.

وقال رئيس حكومة الولاية دانييل أندروز "توصياتنا الصحية عند فتح الحدود (الخارجية) هي أن جميع الوافدين إلى أستراليا يجب أن يحصلوا على لقاح كامل".

كان أندروز قد كشف بالفعل الأسبوع الماضي أن الرياضيين الراغبين في خوض البطولة يجب أن يحصلوا على لقاح مضاد لكوفيد-19.

وتجنب المصنف أول عالميا وحامل لقب أستراليا المفتوحة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حتى الآن الكشف عما إذا كان قد حصل على لقاح كوفيد-19 من عدمه.

ومن المقرر أن تبدأ أستراليا وبصورة تدريجية عملية فتح حدودها الخارجية اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل بعد إغلاقها في مارس 2022، وعقب نجاحها في تطعيم 80% من سكانها.