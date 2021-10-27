نوه الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الفرق ما بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يزيد 10 درجات، مشددًا على أهمية الحرص؛ لعدم الإصابة بنزلات البرد التي تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا.

وتوجه شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بمسة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، بمجموعة نصائح للأمهات بِشأن الملابس التي يرتديها أبناؤهم خلال الذهاب إلى المدرسة، قائلًا: «بالنسبة لأطفال المرحلة الابتدائية والمراحل الإعدادية عليهم ارتداء قطعتين من الملابس أثناء الخروج في الصباح الباكر، وليس ارتداء الجواكت».

وأضاف: «الطلاب مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترات النهار يخلعون الجاكيت في الفسحة ويتعرقون ويصابون بنزلات برد واحتقان في الزور، وارتداء قطعتين فقط يؤمن من انخفاض درجات الحرارة»، لافتًا إلى أهمية عدم ارتداء ملابس «نصف كم» الآن في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر.

ونصح المواطنين الذين ارتدوا الملابس الثقيلة نتيجة لشعورهم بالبرد عدم تخفيف نوعية الملابس مرة أخرى، معقبًا: «اللي بدأ يتقل ميخففش، لأن تغيير نوعية الملابس شيء خطير خلال تلك الفترة».

وقال إن البلاد تشهد اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ارتفاع درجة الحرارة خلال فترات النهار بما يتراوح ما بين درجتين إلى 3، موضحًا أن العظمى على القاهرة تصل يوم الخميس إلى ْ29، والجمعة والسبت إلى ْ31.