أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تحرير 153 محضر مخالفة بيئية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال حملات شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بسوهاج، في إطار خطة المحافظة لمنع حرق المخلفات الزراعية وحماية البيئة.



وقال الفقي إن الوحدة المحلية لمركز سوهاج حررت 43 محضر حرق، فيما تم تحرير 19 محضرًا بمركز البلينا، و16 محضرًا بمركز المنشاة، و22 محضرً بمركز طهطا، و4 محاضر بمركز طما، و6 محاضر بمركز المراغة، و14 محضرًا بمركز ساقلتة، و18 محضرًا بمركز جرجا، و10 محاضر بمركز دار السلام، ومحضر بمركز جهينة.



وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة، لمنع حرق المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.