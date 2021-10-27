قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الصحراء الغربية واعدة في مجال الاكتشافات البترولية، خاصة مع تطبيق التكنولوجيا والنظريات العلمية الحديثة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شركة إيني أعلنت عن 3 اكتشافات جديدة في منطقة امتيازات بالصحراء الغربية.

وأكد المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول أن الحقول الثلاثة يبلغ إجمالي إنتاجهم 6000 برميل مكافئ من الزيت يوميًا، موضحا أن هناك طلبا متزايدا على خام البترول عالميا.

ولفت إلى أن الاكتشافات الجديدة تضم بترول وغاز ومكثفات واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة، مؤكدا أن تكلفة الاكتشافات البترولية والبحث عنها باتت مكلفة جدا.