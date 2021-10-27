أحمد موسى عن تداول شائعة وفاة مدحت شلبي: نشر الخبر من غير الرجوع للمصدر أمر مزعج

علق الإعلامي أحمد موسى، على تداول شائعة وفاة الإعلامي مدحت شلبي، من قبل المواقع الإخبارية، قائلًا: «تداول الخبر من غير الرجوع إلى مصدر لتأكيد الخبر عملي إزعاج».

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم التواصل مع مدحت شلبي وأكد أنه بخير وسيقدم برنامجه اليوم وأرسل تحياته للمشاهدين.

وواصل موسى: «ينبغي عدم نشر الأخبار إلا بعد التأكد من صحتها، مينفعش ننشر خبر بشكل مكثف وفي الآخر يطلع شائعة، وكان يجب عدم نشر الخبر قبل التواصل مع الكابتن».

ومن جانبه أوضح علاء عزت، الناقد الرياضي، تفاصيل الشائعة المنشورة على حسابه على فيسبوك، حول وفاة الإعلامي مدحت شلبي، قائلًا إن حسابه مسروق، ولا يعلم شيئا عما تم نشره، وعلم به من أصدقائه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكثير من المواقع الإخبارية نشرت الخبر وتناقلته دون تحري الدقة أو الرجوع إليه أو إلى الكابتن مدحت شلبي.

ولفت علاء عزت، الناقد الرياضي، إلى أن هناك هاكر نجح في سرقة حسابه إلى جوار 25 آخرين من النقاد الرياضيين، وذلك من خلال لينك واحد يخص نقابة الصحفيين.