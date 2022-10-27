 الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 500 مليون يورو لدول البلقان لمواجهة أزمة الطاقة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 500 مليون يورو لدول البلقان لمواجهة أزمة الطاقة

بروكسل - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 9:50 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 9:50 ص

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عزم الاتحاد تقديم 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك خلال زيارتها للعاصمة مقدونيا سكوبيه، أول محطة من جولة لها في المنطقة.

وأوضحت دير لاين، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الخميس، أن هذا المبلغ سيُخصّص إلى المنطقة بأكملها لاستثمارات فيما هو ضروري للحصول على استقلاليّتنا في مجال الطاقة، فضلا عن استثمارات في البنى التحتية المتعلّقة بالطاقة.

وأشارت إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية يمكنها اعتبارًا من يناير الاعتماد على دعم ميزانيتها مقداره 80 مليون يورو.


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