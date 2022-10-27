«يويفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري الأبطال

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر تويتر، الأسماء المرشحة للفوز بجائزة لاعب الأسبوع، وهم، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، مهدي طارمي (بورتو البرتغالي)، جيوفاني سيميوني (نابولي الإيطالي)، ورافا سيلفا (بنفيكا).

وغاب محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال، برغم تألقه وتسجيله هدفًا في فوز فريقه على أياكس الهولندي، بالإضافة إلى صناعة هدفًا آخر.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.