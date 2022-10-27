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أنهت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه تعاملاتها اليوم لتسجل فى البنك الأهلي المصري 22.85 جنيه للشراء و22.95 جنيه للبيع، وسجلت فى بنك مصر 22.95 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع.

وأنهت تعاملات فى البنك التجاري الدولي على 22.90 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع.

وفى البنك المركزي المصري ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 22.85 جنيه للشراء و22.99 جنيه للبيع.

وكسر سعر الدولار اليوم حاجز 23 خلال التعاملات بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، وخلال اجتماع اليوم أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل على اتفاق مع مصر لقرض المنتظر بقيمة 3 مليارات دولار.