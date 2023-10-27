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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي، والتي تشهد مشاركة 4 فرق هي الأهلي وصن داونز والترجي الوداد.

ويواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فريق النادي الأهلي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع الوداد البيضاوي المغربي.

وجاءت مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على النحو التالي:

ماميلودي صن داونز أمام الأهلي - الثالثة عصر الأحد 29 أكتوبر - ملعب لوفتس سرسفيلد

الوداد المغربي أمام الترجي التونسي - السادسة مساء الأحد 29 أكتوبر - مركب محمد الخامس

الترجي التونسي أمام الوداد المغربي – الثالثة عصر الأربعاء 1 نوفمبر - إستاد رادس

الأهلي أمام ماميلودي صن داونز - الثامنة مساء الأربعاء 1 نوفمبر - إستاد القاهرة.

وستحصل جميع الفرق المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأفريقي على 1.7 مليون دولار، بينما سيحصل وصيف البطولة على 3 مليون دولار، والمُتوج باللقب على 4 مليون دولار.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي على حساب سيمبا التنزاني، فيما تغلب صن داونز على بترو أتلتيكو، وفاز الترجي على مازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي على إنيمبا النيجيري.