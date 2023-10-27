مسئولة أممية: نتوقع عبور 8 شاحنات مساعدات إلى غزة اليوم

قالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في فلسطين، لين هاستينجز، إن من المتوقع عبور ثماني شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وأضافت هاستينجز للصحفيين في جنيف: "سجلنا دخول نحو 74 شاحنة. نتوقع ثماني شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت منسقة الأمم المتحدة إلى ان مفاوضات مستفيضة جارية مع إسرائيل في محاولة لتوفير المزيد من المعابر الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان.

وتابعت: "نحن على علم بوجود ألف مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى وأكثر من 100 طفل ورضيع في الحضانات، لذلك نبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحديد الأولويات بما يتوافق مع الاحتياجات الأكبر".

ولم يتم الاتفاق بعد على إيصال الوقود إلى غزة، حيث قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن عدم توفر الوقود يعرض العمليات الإنسانية المنقذة للحياة هناك للخطر. ويواجه المسئولون مشكلة في تحديد طريقة توزيع المساعدات الضئيلة.