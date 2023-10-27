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أعداد جريدة الشروق
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حماس تعلن التصدي لعملية إنزال بحرية لقوات إسرائيلية جنوب قطاع غزة

غزة - د ب أ
نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 12:27 م
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، عن التصدي لعملية إنزال بحرية لقوات إسرائيلية على شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال بلاغ عسكري صادر عن الكتائب "حاول العدو (الجيش الإسرائيلي) فجر اليوم القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو".

وأضاف البلاغ أن الاشتباك "استدعى تدخل سلاح الجو الإسرائيلي الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر" دون المزيد من التفاصيل.  

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الإعلان.

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