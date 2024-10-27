يكشف الفنان هاني عادل، عن تفاصيل رحلته المهنية، والتي بدأت منذ سنوات الطفولة الأولى، وإلتحاقه بالعمل وهو في سن صغير بمحل فيديو ومطعم فول وطعمية وورشة كهربا سيارات.

وخلال حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، تذاع على جزئين في العاشرة مساء اليوم الأحد وغدا الاثنين على شاشة الحياة، يفتح هاني عادل قلبه للدكتور عمرو الليثي مقدم البرنامج في مواجهة إنسانية وفنية لا ينقصها الصدق أو الجرأة.



ويتحدث هاني، عن دراسته للقانون وتخرجه من كلية الحقوق، وعشقه للآلة الجيتار، واحترافه الغناء والعزف وتأسيسه لفرقة وسط البلد، وأهم الأعمال التي قدمها مع الفرق، ويكشف عن أسباب اختفائه في الفترة الماضية، وهل التمثيل اختطفه من الغناء، كما يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات وتجربته مع المطرب احمد شيبة.

كما يتحدث ولأول مرة عن تحربته مع العالمي جاكي شان ونجم المصارعة والتمثيل جون سينا، وأقرب الأدوار إلى قلبه وعن دوره الهام في فيلم "جريمة الايموبيليا"، والتجربة الهامة وتقديم الأداء الصوتي لصوت شخصية سيمبا في كارتون الأسد الملك.

ويتطرق الحديث، لأسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية، وعن سعادته بنجاح مسلسل "برغم القانون" والإشادة الكبيرة من النقاد والجماهير، وعن شخصية "وليد القاضي" التي يجسدها في العمل وكيف تعامل معاها، وآخر مشاريعه الفنية مسلسل "أزمة ثقة"، ومسلسل "سراب"، ومسلسل "البحث عن علا".

كما يتحدث هاني عادل، عن حياته الأسرية، وكيف تعرف على زوجته الفنانة اللبنانية دايموند بو عبود، وأسرته وبناته نجمة وليال، وهل لهم علاقة بالفن؟.

وفي النهاية، يكشف عن الأعمال الدرامية التي يستعد لها الفترة المقبلة؟، وتحضيراته لألبوم جديد خاص بك وألبوم مشترك مع فرقة وسط البلد.