زيلينسكي يدعو الحلفاء الغربيين المساعدة بدفاع جوي

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في أعقاب أسبوع آخر من الهجمات الجوية الروسية المكثفة على بلاده، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد دعوته للحلفاء الغربيين بالمساعدة بدفاع جوي.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ أن الأسبوع الماضي وحده شهد أكثر من 1100 هجوم بقنابل انزلاقية وأكثر من 560 هجوما بطائرات مسيرة.

وأضاف زيلينسكي أن الروس أطلقوا أيضا حوالي 20 صاروخا وصواريخ كروز على البلاد.

وشدد زيلينسكي، الذي نشر أيضا مقطع فيديو للدمار الأخير على أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة في حماية شعبها.

وأضاف أن "التعاون مع شركاء غربيين مستمر لوقف إرهاب العدو الروسي".

وأبلغ الدفاع الجوي الأوكراني عن 80 هجوما بطائرات روسية بدون طيار، خلال الليلة الماضية فقط. وتم إسقاط أكثر من نصفها.

بالإضافة إلى عملياتها البرية، تجري روسيا غارات جوية بشكل شبه يومي ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف. واستهدفت مرارا البنية التحتية للطاقة لأوكرانيا بشكل خاص.