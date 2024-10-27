المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف إيلات والجولان المحتل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، استهداف إيلات والجولان السوري المحتل بطائرات بدون طيار "درونز"، في حين أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض "درون" قال إنها كانت قادمة من الشرق.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بطائرات "درونز" هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت أنها استهدفت للمرة الثانية بطائرات "درونز" هدفا حيويا في الجولان المحتل.

وأعلن جيش الاحتلال اعتراض درون واحدة قادمة من الشرق، مؤكدا أنها لم تصل الأجواء الإسرائيلية، دون أن يحدد مصدر إطلاق الدرون.

يذكر أنه في الرابع من أكتوبر الجاري، أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة درون -أطلقت من العراق- في قاعدة لقواته شمال الجولان السوري المحتل.

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ وطائرات الدرونز على إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم فصائل عدة أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء- ضرب عديدا من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.