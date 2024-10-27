لماذا قررت لوس أنجلوس تايمز إلغاء تأييد هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

كشفت ابنة مالك صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، نيكا سون شيونج، أن قرار عائلتها المفاجئ بإلغاء تأييد المؤسسة- الذي كان مُخططاً له- لنائبة الرئيس كامالا هاريس في السباق الرئاسي كان مدفوعاً بدعمها المستمر لإسرائيل في حربها في قطاع غزة.

وقالت شيونج، وهي ناشطة سياسية تقدمية اتهمت كثيراً بمحاولة التدخل في التغطية الإخبارية للصحيفة: "اتخذت عائلتنا قراراً مشتركاً بعدم تأييد أي مرشح رئاسي، وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي أشارك فيها في هذه العملية".

وأضافت شيونج في بيان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس: "كمواطنة في دولة تمول الإبادة الجماعية بشكل علني، وكعائلة عانت من الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، كان موقفنا من التأييد فرصة لرفض مبررات الاستهداف واسع النطاق للصحفيين والحرب المستمرة على الأطفال".

وتابعت: "من أجل الأحياء والموتى، ومن أجل إنسانيتنا المشتركة، يجب أن نرتقي بمستوانا الأخلاقي".

ووفقاً لـ "نيويورك تايمز"، فإن هيئة تحرير "لوس أنجلوس تايمز" كانت قد وضعت مخططاً تفصيلياً لاختيارها في السباق الرئاسي، والذي كان بديهياً للمؤسسة التي انحازت إلى الليبرالية لعقود، وهو أن هاريس يجب أن تكون الرئيسة القادمة للولايات المتحدة.

لكن الأسبوع الماضي، قرر الملياردير في مجال التكنولوجيا الحيوية، باتريك سون شيونج الذي اشترى الصحيفة في 2018، مقابل 500 مليون دولار، إلغاء هذه الخطط دون تقديم أي تفسير داخلي أو عام، إذ اعترض بشكل مفاجئ على التأييد المُخطط له لهاريس، وأبلغ هيئة التحرير، من خلال وسيط، أن "لوس أنجلوس تايمز" لن تقدم أي توصيات في السباق الرئاسي.

وعلى مدى أيام، ظل القراء في جنوب كاليفورنيا الليبرالي يتكهنون بشأن الأسباب الكامنة وراء القرار الذي اُعتبر على نطاق واسع تصويتاً بحجب الثقة عن هاريس، وفقا لموقع قناة "الشرق"الإخبارية السعودية.

وألغى آلاف القراء اشتراكاتهم في الصحيفة، واستقال 3 أعضاء من هيئة تحريرها، كما وقَع ما يقرب من 200 موظف على رسالة مفتوحة إلى الإدارة يطالبون فيها بالحصول على تفسير، قائلين إن القرار، الذي اُتخذ قبل الانتخابات بفترة قصيرة، سيؤدي إلى تقويض ثقة القراء في المؤسسة الإخبارية.

لكن مالك الصحيفة، أكد في منشورات كتبها على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات أُجريت معه لاحقاً، أن القرار كان محاولة للالتزام بالحياد.