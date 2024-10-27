شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال مدرسة غرب غزة

استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة صلاح الدين في محيط ملعب فلسطين غرب غزة.

كما قصفت مدفعية وطيران الاحتلال عدة مواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار والقنابل الضوئية نحو شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.