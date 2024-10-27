مجلس الأمن يعقد غدا اجتماعا طارئا بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران

ذكرت البعثة السويسرية لدى المنظمة، التي ترأست مجلس الأمن في سبتمبر، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا غدا الاثنين فيما يتعلق بالضربة الإسرائيلية على إيران.

وأشارت البعثة إلى أن إيران طلبت عقد الاجتماع، وأن الجزائر والصين وروسيا أيدت عقده، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر يوم أمس السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".

وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل الماضي".

ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.