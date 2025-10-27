 رئيسة ناميبيا تقيل نائبها وتتولى حقيبة المناجم والطاقة بنفسها لضمان الاستمرارية - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025
رئيسة ناميبيا تقيل نائبها وتتولى حقيبة المناجم والطاقة بنفسها لضمان الاستمرارية

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 3:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 3:11 ص

أعلنت الرئاسة الناميبية، اليوم الأحد، أن الرئيسة نيتومبو ناندي-نديتواه أقالت نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والمناجم والطاقة ناتانجوي إيتيتيه من منصبه.

وذكرت الرئاسة الناميبية في بيان عبر البريد الإلكتروني أن ناندي-نديتواه ستتولى بنفسها إدارة الوزارة "بشكل فوري" لضمان الاستمرارية والتنسيق في هذا القطاع الحيوي. وكان إيتتيه قد عُين في المنصب في مارس الماضي بعد تولي ناندي-نديتواه الرئاسة إثر وفاة الرئيس الراحل هاكي جينجوب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعربت الرئيسة عن شكرها لإيتيتيه على خدمته، مشيرة إلى أنه سيواصل عمله كعضو في البرلمان.


