رئيسة ناميبيا تقيل نائبها وتتولى حقيبة المناجم والطاقة بنفسها لضمان الاستمرارية

أعلنت الرئاسة الناميبية، اليوم الأحد، أن الرئيسة نيتومبو ناندي-نديتواه أقالت نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والمناجم والطاقة ناتانجوي إيتيتيه من منصبه.

وذكرت الرئاسة الناميبية في بيان عبر البريد الإلكتروني أن ناندي-نديتواه ستتولى بنفسها إدارة الوزارة "بشكل فوري" لضمان الاستمرارية والتنسيق في هذا القطاع الحيوي. وكان إيتتيه قد عُين في المنصب في مارس الماضي بعد تولي ناندي-نديتواه الرئاسة إثر وفاة الرئيس الراحل هاكي جينجوب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعربت الرئيسة عن شكرها لإيتيتيه على خدمته، مشيرة إلى أنه سيواصل عمله كعضو في البرلمان.