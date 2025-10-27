مالي تغلق المدارس بسبب ندرة الوقود بسبب حصار فرضته جماعات متشددة

أغلقت مالي المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الأحد بسبب ندرة في الوقود ناجمة عن حصار فرضته جماعات جهادية متشددة على واردات الوقود المتجهة إلى العاصمة.

وأعلن وزير التعليم أمادو سي سافاني عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين "بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر على تنقل موظفي المدارس".

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المدعومة من تنظيم القاعدة حظرا على واردات الوقود من الدول المجاورة إلى مالي في أوائل سبتمبر الماضي، مما أدى إلى الضغط على الاقتصاد الهش للبلد غير الساحلي وترك مئات من شاحنات الوقود عالقة على الحدود.

وحاول الجيش المالي مرافقة بعض شاحنات الوقود من المناطق الحدودية إلى باماكو. وقد وصلت بعض الشاحنات، لكن تعرضت شاحنات أخرى لهجوم من قبل المتشددين.

وقال وزير التعليم يوم الأحد إن السلطات "تبذل قصارى جهدها" لاستعادة إمدادات الوقود العادية قبل استئناف الدراسة في 10 نوفمبر المقبل.