تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص عمدا في الإسكندرية لـ30 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة «م.ي.أ»، عاطل؛ لاتهامه بقتل «أ.ع.ع» عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع على المستندات.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1957 لسنة 2026 جنايات العطارين، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بالتعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أنه أثناء جلوس المجني عليه أمام أحد المحال التجارية، تصادف مرور المتهم، مستقلًا دراجة بخارية، وما إن أبصر المجني عليه حتى ترجل من دراجته، على خلفية خلافات سابقة بينهما بسبب قطعة أرض فضاء، تخللتها وقائع تعدٍ وتهديدات بالقتل، وفقًا للتحقيقات.

وأضافت التحقيقات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم أخرج سكينًا وتوجه نحو المجني عليه، الذي حاول الدفاع عن نفسه باستخدام عصا معدنية، مرددًا: «أنا هموتك»، قبل أن يسدد له عدة طعنات في منطقتي الصدر والبطن، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، ثم فر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: أمير عدلي أمير، وأحمد عز الدين البطراوي، ومحمد حسين برهان، وسكرتارية أحمد عبد الرحمن.