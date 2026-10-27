شهدت قرية الخزندارية بمحافظة سوهاج، مراسم إنهاء الخصومة بين عائلتي "آل عبدالنعيم" و"آل عبدالعزيز"، في أجواء سادها التسامح والتآخي، وبمشاركة قيادات أمنية وتنفيذية ودعوية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلم المجتمعي، ونشر ثقافة التصالح، وترسيخ قيم العفو والتسامح بين المواطنين.

وشارك الدكتور عبدالمجيد الكرماني، مدير مديرية أوقاف سوهاج، في مراسم الصلح، بحضور اللواء محمد عبدالله، نائب مدير أمن سوهاج، ومحمد حلمي، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب نخبة من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، وعُمد ومشايخ وكبار العائلات بالمركز، الذين حرصوا على المشاركة في المناسبة تأكيدا لأهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية لإنهاء الخصومات وتعزيز الاستقرار.

وأكد الدكتور عبدالمجيد الكرماني، في كلمته خلال مراسم الصلح، أن الإصلاح بين الناس قيمة إسلامية وحضارية نبيلة، تعكس سماحة الدين الإسلامي وحرصه على حفظ الأرواح وصون الدماء، مشيرا إلى أن التسامح والعفو من القيم التي تسهم في تجاوز الخلافات، وإعادة بناء جسور الثقة والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد.

وأوضح أن إنهاء الخصومات بين العائلات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الترابط الاجتماعي، والحفاظ على العلاقات الإنسانية، بما ينعكس إيجابيا على استقرار المجتمع، ويهيئ الأجواء أمام المواطنين لمواصلة حياتهم في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتآخي.

وشدد مدير مديرية أوقاف سوهاج على حرص وزارة الأوقاف على مواصلة دورها الدعوي والمجتمعي في نشر قيم التسامح والعفو والإصلاح بين المتخاصمين، من خلال تعزيز الوعي الديني الصحيح، والتأكيد على أهمية نبذ الخلافات والابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد السلم المجتمعي أو الإضرار بروابط القرابة والجوار.

وأشار إلى أن جهود الإصلاح المجتمعي تكتسب أهمية خاصة في دعم أمن واستقرار محافظة سوهاج، لاسيما مع الدور الذي تضطلع به القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية، إلى جانب كبار العائلات، في تشجيع التصالح وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وتأتي مشاركة مديرية أوقاف سوهاج في مراسم الصلح تأكيدا على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية والشخصيات المجتمعية، في دعم جهود إنهاء الخصومات ونشر ثقافة السلام والتسامح، بما يعزز وحدة النسيج المجتمعي ويرسخ قيم المحبة والتآخي بين أبناء المحافظة.