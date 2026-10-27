جامعة الأزهر تكرم مكتبة مصر الجديدة للطفل لدورها في حملة اطمئني

كرمت كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر مكتبة مصر الجديدة للطفل، تقديرا لدورها المتميز في فعاليات الندوة التوعوية الصحية الكبرى ضمن حملة "اطمئني"، وجهودها في نشر الوعي الصحي والنفسي والإيماني، بما أسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وتسلمت شهادات التكريم مروة عبدالرحمن، مديرة مكتبة مصر الجديدة للطفل، تقديرا للجهود التي بذلتها المكتبة في دعم فعاليات الحملة والمشاركة في تحقيق أهدافها التوعوية.

من جانبه، قال بهجت شاكر، مدير عام جمعية مصر الجديدة، إن مكتبة مصر الجديدة للطفل تحرص على تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التعليمية والترفيهية التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية والمعرفية.

وأوضح أن أنشطة المكتبة تشمل ورش الرسم والخط العربي والكشافة وتعليم الموسيقى والتنمية البشرية، إلى جانب برامج متخصصة مثل "المبرمج الصغير" و"الكيمياء العجيبة"، فضلا عن تدريبات رياضة نماذج الطائرات للأطفال من سن 8 إلى 12 عاما.

وأضاف أن المكتبة توفر أيضا قاعات للاطلاع والقراءة وممارسة الأنشطة الثقافية، إلى جانب مراكز للكمبيوتر واللغات، في إطار جهودها لتوفير بيئة تعليمية وثقافية وترفيهية تسهم في تنمية معارف الأطفال ومهاراتهم.