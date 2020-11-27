الصين تفرض رسوم إغراق على الخمور الأسترالية

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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، أنه من المقرر فرض رسوم إغراق على الخمور الأسترالية، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن السلطات الصينية وجدت أن سوق الخمور المحلية في الصين، التي لا تنافس بقوة في الأسواق العالمية، "تكبد خسائر ملموسة" بسبب طرح خمور مستوردة من أستراليا بأسعار أقل من قيمتها.

وتقرر فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة تتراوح ما بين 1ر107 بالمئة إلى 1ر 212 بالمئة على الخمور الاسترالية اعتبارا من غد السبت.

وتمثل الصين الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، كما أنها أهم سوق للخمور الأسترالية.

وتدهورت العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، بعد أن منعت كانبيرا شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من إقامة شبكة اتصالات الجيل الخامس في أستراليا.

كما غضبت بكين من مطالب الحكومة الأسترالية بإجراء تحقيق مستقل بشأن أصول فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وانتشر في باقي دول العالم.