محافظ جنوب سيناء يشهد سباقا تنسيقيا للهجن بمشاركة 9 محافظات

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، سباقًا تنسيقيًا للهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن، بمشاركة 9 محافظات وهي: شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، الوادي الجديد، الشرقية، قنا، سوهاج، الأقصر، بالإضافة الى جنوب سيناء.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بكافة الوفود المشاركة في السباق، مؤكدًا أن سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ الدولي اكتسبت الصفة العالمية، ويظهر ذلك جليًا في كافة السباقات الدولية، حيث تزداد أعداد الدول التي تشارك في مهرجانات سباق الهجن كل يوم عن الآخر.

وأضاف أن الرئيس السيسي يهتم بهذه الرياضة العريقة، التي تحيي التراث البدوي، معلنًا أنه سيجري تحديد يوم 16 يناير من كل عام ليكون عيدًا للهجن وبداية للمسابقات الدولية السنوية، موضحًا أن هذا اليوم يواكب ذكرى افتتاح رئيس الجمهورية، والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن.

وفي نفس السياق أوضح عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للهجن، أن السباقات التنشيطية تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة عدد من المهرجانات والسباقات الدولية خلال الفترة القادمة، والتي ستقام على مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن المضمار أصبح قبلة المسابقات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على رعايته الدائمة لسباقات الهجن.