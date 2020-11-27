اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تنعي حافظ أبو سعدة

نعت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن، المرحوم الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحقوقي البارز الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا.

وعبر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أبو سعدة، مقدمًا عزائه لأسرة الفقيد وللمجلس القومي لحقوق الإنسان وللحركة الحقوقية المصرية، التي فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين.

وأضاف جمال الدين أن الفقيد كان من الداعمين البارزين لجهود الدولة المصرية؛ من أجل تعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها، مثمنًا مواقفه التي انتصر فيها الاستقرار الاجتماعي ودفاعه عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، جنبًا إلى جنب مع تمسكه الدائم بالوقوف في الصف الوطني، وحرصه على إعلاء المصالح العليا لوطنه.