أوربان: ندرس تخفيف قيود كورونا في فترة عيد الميلاد

ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة أن الحكومة سوف تقرر في 11 كانون أول/ديسمبر مسألة تخفيف قيود فيروس كورونا في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) من عدمه.



وقال رئيس الوزراء في حوار مع الإذاعة الرسمية إنه في حين أن نسبة المرضى الذين يعالجون في المستشفيات إلى إجمالي الإصابات تراجع، سوف يحتاج المزيد من الأشخاص العلاج فيما ينتشر الفيروس وسوف يصل عددهم إلى عشرة آلاف قريبا.



وأضاف أوربان أن الدولة ذات العشرة ملايين نسمة سوف تبدأ تسجيلا مسبقا للمواطنين للحصول على اللقاح الأسبوع المقبل.



وسجلت المجر 6360 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس وهي ثاني أعلى حصيلة يومية وسط اختبارات على نطاق أوسع. وتشمل القيود المتعلقة بالفيروس في المجر حظر تجوال ما بين الثامنة مساء والخامسة صباحا، وغلق مؤقت للمطاعم والمقاهي وارتداء إلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة وفرض قيود على التجمعات.