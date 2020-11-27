ترامب: سأترك البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه سيترك البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه أضاف أنه غير مستعد للإعتراف بالهزيمة مكررا مزاعم كاذبة بشأن فوزه.

وقال ترامب إنه سيترك البيت الأبيض "بالتأكيد" إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن، وأضاف للصحفيين في إحاطة إعلامية "أنتم تعرفون ذلك".

لكنه كرر أيضا المزاعم بشأن حدوث "تزوير على نطاق واسع" في الانتخابات، دون تقديم أدلة داعمة، وقال إن تنصيب المجمع الانتخابي لبايدن سيكون "خطأ".

وذكر المراسلون الذين أجروا الحوار مع ترامب هاتفيا إنه قال "أعرف شيئا واحدا، أن جو بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت".

وعندما سئل عما سيفعله إذا انتخب المجمع الانتخابي خصمه الديمقراطي، قال ترامب "سيكون من الصعب للغاية الإعتراف بذلك".