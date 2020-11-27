 العراق: ارتفاع حصيلة اشتباكات المتظاهرين وأنصار التيار الصدري إلى 3 قتلى و70 مصابا - بوابة الشروق
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العراق: ارتفاع حصيلة اشتباكات المتظاهرين وأنصار التيار الصدري إلى 3 قتلى و70 مصابا

العراق - ارشيفية
العراق - ارشيفية
بغداد - أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:32 م
ارتفع عدد الضحايا جراء الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وأنصار التيار الصدري إلى ثلاثة قتلى و70 مصابا.

وقال مصدر أمني- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة- إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية معقل الاحتجاجات بمحافظة ذي قار العراقية بلغت ثلاثة قتلى و70 جريحا، بينهم خمسة جرحى من القوات الأمنية.

وأضاف المصدر أن عددا من خيم المعتصمين احترقت خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وأنصار التيار الصدري.

كان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل شخصين وإصابة نحو 50 آخرين جراء الاشتباكات.

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